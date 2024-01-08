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Финляндия намерена продлить закрытие границы с Россией, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Финляндии намерено продлить закрытие границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Правительство провело подготовительную работу, но никаких решений пока не принято. Если правительство не примет нового решения, то декабрьское решение о закрытии границы утратит силу в полночь 15 января.

По словам нескольких источников издания, позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для такого решения есть законные основания.

Временное решение рассматривается как более вероятный вариант, чем закрытие границы для грузового транспорта на данный момент. Понятно, что правительство не проводило широких дебатов по восточной границе в январе, так как несколько министров только вернулись из отпусков.

При этом правительство Финляндии до сих пор не получило никакой информации о том, что Россия изменила свою политику.

Правительство может опираться на разведданные, утверждая, что если пограничные пункты будут вновь открыты, то можно предположить, что Россия позволит большему количеству просителей убежища пересекать финскую границу с целью преследования.

Финляндия закрыла границы с Россией

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.

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ФинляндияГраница с РФ