Финляндия конфисковала имущество подсанкционного российского ученого Алешина

Отмечается, что судебный пристав конфисковал в Киркконумме объекты недвижимости россиянина Бориса Алешина.

Издание пишет, что конфискацию осуществили в сентябре по инициативе Министерства иностранных дел Финляндии. Согласно решению судебного пристава, у Алешина конфисковали два соседних участка с недвижимостью недалеко от городка Лонгвик. Стоимость объектов составляет более 2,5 млн евро.

Что известно об Алешиной

ЕС внес 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алешина в санкционный список летом из-за аргессивной войны России против Украины. Это решение объясняют тем, что Алешин работает во многих компаниях, связанных с военной промышленностью России.

Он является научным и технологическим советником генерального директора компании United Aircraft Corporation (UAC), которым владеет российское государство.

Дочерние предприятия этого концерна выпускают, в частности, истребители МиГ и "Сухой" для российской армии. Борис Алешин также председатель совета директоров компании "Кронштадт", производящей беспилотные военные дроны "Орион" для армии России.

Россиянин рассказывал о целях покупки недвижимости в Финляндии

Yle пишет, что Алешин направил Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года.

В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где любил преимущественно заниматься рыбалкой.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.