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Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян

Фото: Лина Мэри (facebook com kansanedustajaleenameri)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию квартир, принадлежащих россиянам. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Об этом заявил министр юстиции Финляндии Лина Мэри, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Мы не можем оставаться в таком вечном тупике только потому, что не можем получить определенное сообщение от властей", - сказала Мэри.

"Судьба Хельсинкской арены в последнее время широко обсуждается в обществе, но это является лишь одним из примеров более широкой проблемы", - говорится в материале. 

Отмечается, что в начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости.

С какими проблемами сталкивается Финляндия

В то же время российские владельцы недвижимости и жилых долей все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились. 

Банковские связи между Россией и Финляндией ослабевают, а счета россиян в финских банках частично закрыты. Недвижимость приходит в упадок, налоги остаются невыплаченными, а жилищные ассоциации испытывают проблемы из-за неоплаченных счетов.

С российскими владельцами почти невозможно связаться

В конце концов неоплаченные счета приводят к обращению взыскания на недвижимость, целью которого является обеспечение выплаты накопившегося долга.

Жилищные компании также имеют возможность передать квартиру компании, если владелец не платит комиссию. В этом случае, например, долю можно сдать в аренду, и в этом случае от квартиры образуется доход для погашения задолженности. Однако в обоих случаях необходимо, чтобы собственник был в курсе дела.

Суть проблемы заключается в том, что у властей возникли серьезные проблемы с коммуникацией с российскими собственниками.

Финляндия и Россия договорились, что в подобных случаях вручение должно осуществляться властями, поскольку Россия не приняла, например, вручение по почте. Затрудняет предоставление официальных услуг и тот факт, что почтовые услуги в России пока не работают.

Как власти хотят упростить процедуру конфискации

По мнению Мере, необходимо, чтобы закон позволил предоставлять услуги в подобных случаях также в электронном виде.

Согласно правительственной программе, в течение этого срока правительству будет реформирован закон о жилищных корпорациях. В этом же контексте, по мнению Мэри, необходимо пересмотреть и законодательство о комиссиях.

Юридический проект планируется начать в середине следующего года. Если подобные ситуации с долями недвижимости и жилья, принадлежащих россиянам, станут более распространенными, проект также может быть ускорен.

Отношение Финляндии к России после начала войны в Украине

Недавно Финляндия официально закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Оно являлось одним из крупнейших дипломатических учреждений в РФ.

Люксовые автомобили в Россию ввозятся в обход наложенных на страну санкции из-за вторжения в Украину. Для этого используют в качестве посредника Финляндию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.

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