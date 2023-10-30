RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия хочет разрешить США использовать несколько своих военных баз, - СМИ

Фото: Финляндия хочет разрешить США использовать несколько своих военных баз (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По информации издания, в ходе переговоров две страны договорились о том, что американские военные смогут действовать на территории Финляндии. 

"Финская сторона разрешит США использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. Речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных зонах", - пишут журналисты. 

При этом, как уточняет Yle, речь не идет о создании американской военной базы на территории Финляндии. Военные США смогут находиться там временно.

Такие переговоры начались после того, как российские войска вторглись в Украину. 

Финляндия в НАТО

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории. 

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находится на территории страны

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФинляндия