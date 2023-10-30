Финляндия хочет разрешить США использовать несколько своих военных баз, - СМИ

По информации издания, в ходе переговоров две страны договорились о том, что американские военные смогут действовать на территории Финляндии.

"Финская сторона разрешит США использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. Речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных зонах", - пишут журналисты.

При этом, как уточняет Yle, речь не идет о создании американской военной базы на территории Финляндии. Военные США смогут находиться там временно.

Такие переговоры начались после того, как российские войска вторглись в Украину.

Финляндия в НАТО

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года.

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находится на территории страны.