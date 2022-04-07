Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО до кінця квітня, - Iltalehti

Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО до кінця квітня. Рішенню передуватиме заява президента країни Саулі Нііністе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Iltalehti .

За даними джерел видання в уряді Фінляндії, рішення про подачу заявки на вступ до НАТО буде прийнято ще до травня, тобто до кінця квітня.

Раніше співрозмовники газети повідомляли, що рішення про подачу заявки буде прийнято протягом перших двох тижнів травня. Цьому передуватиме заява президента країни і робочої групи, до якої входять лідер парламентських партій.

Видання зазначає, що у фінському парламенті є сильна більшість, яка виступає за вступ країни до НАТО.