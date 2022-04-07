Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО до кінця квітня, - Iltalehti

Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО до кінця квітня. Рішенню передуватиме заява президента країни Саулі Нііністе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Iltalehti.
За даними джерел видання в уряді Фінляндії, рішення про подачу заявки на вступ до НАТО буде прийнято ще до травня, тобто до кінця квітня.
Раніше співрозмовники газети повідомляли, що рішення про подачу заявки буде прийнято протягом перших двох тижнів травня. Цьому передуватиме заява президента країни і робочої групи, до якої входять лідер парламентських партій.
Видання зазначає, що у фінському парламенті є сильна більшість, яка виступає за вступ країни до НАТО.
Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про намір уточнити подальші кроки щодо вступу країни до НАТО.
Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Фінляндії швидку процедуру вступу до Альянсу.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія пообіцяла зробити Фінляндію мішенню для заходів у відповідь, у разі вступу країни до НАТО.
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