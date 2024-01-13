RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с Россией

Фото: Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с Россией в рамках закона. Впрочем, готово пересмотреть законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, которого цитирует Yle.

Во время заседания Совета партийных делегатов Коалиционной партии в Хельсинки Орпо заявил, что на этой неделе восточную границу страны незаконно пересекли 20 человек. Он отметил, что ситуация обострилась. 

"Сейчас граница закрыта, но влияние в виде незаконных пересечений продолжается. Правительство будет гарантировать безопасность границы при любых обстоятельствах", - отметил премьер. 

По его словам, правительство готово к тому, что Россия продолжит попытки влиять на ситуацию, в связи с чем Финляндия при необходимости будет принимать дополнительные меры для безопасности.

"Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках закона, но мы также готовы пересмотреть сложившееся законодательство", - подчеркнул премьер и добавил, что сейчас ситуация с безопасностью на границе хорошая.

Он отметил, что на границе есть физический контроль, а в критических точках построен забор. В частности весной будет установлено еще больше ограждений.

Закрытие границы Финляндии из РФ

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

11 января стало известно, что правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия