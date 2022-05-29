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Фінляндія дотиснула збірну Канади в овертаймі фіналу хокейного ЧС-2022

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Тампере, Неділя 29 травня 2022 23:37
Фінляндія дотиснула збірну Канади в овертаймі фіналу хокейного ЧС-2022 Фото: Хокеїсти збірної Фінляндії (iihf.com)
Автор: Антон Федорців

Переможцем хокейного чемпіонату світу-2022 стала збірна Фінляндії. У фіналі "леви" здолали національну команду Канади (4:3).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, фінал

Фінляндія – Канада – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Шайби: Гранлунд, 44:13, 45:57, Арміа, 54:04, Маннінен, 66:42 – Козенс, 24:00, Вайтклауд, 57:48, Комтуа, 58:36

Фіни тріумфували на домашньому форумі. У вирішальному матчі підопічні Юкки Ялонена перемогли канадців, хоча пропустили першими. Після сухого першого періоду "кленові листки" реалізували більшість на старті другого зусиллями Ділана Козенса.

Найвидовщинішим, однак, став третій період. Спершу збірна Фінляндії двічі реалізувала чисельну перевагу – обидві шайби в активі Мікаеля Гранлунда. Коли ж за майже 6 хвилин до сирени свою нагоду реалізував Йоель Арміа, то перемога фінів почала видаватися неминучою.

Проте, канадці влаштували господарям турніру фінальний штурм і закинули дві шайби впродовж трьох хвилин до кінця основного часу й перевели гру в овертайм. Але вже там Фінляндія свого не віддала – Сакарі Маннінен класно пробив лівою з льоту після передачі Гранлунда.

Для фінської збірної цей тріумф став 4-м на чемпіонатах світу. Раніше цьогоріч "леви" вперше в історії перемогли на Олімпійських іграх. Натомість бронзові нагороди ЧС-2022 дісталися збірній Чехії, яка переграла американців (8:4).

Нагадаємо, що Росія і Білорусь відсторонені від чемпіонату світу-2023 з хокею.

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