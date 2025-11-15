ua en ru
Финляндия депортировала в Россию сбежавшего по лесам "вагнеровца"

Суббота 15 ноября 2025 22:49
Финляндия депортировала в Россию сбежавшего по лесам "вагнеровца" Фото: вагнеровца вернули в Россию 14 ноября (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Финляндия депортировала в Россию бывшего бойца ЧВК "Вагнера", который критиковал военное руководство РФ и запросил убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, россиянин, который незаконно пересек финскую границу, 14 ноября был депортирован обратно в Россию. Ранее была информация, что задержанный солдат входил в ряды ЧВК "Вагнер".

Тем временем пограничная служба Северной Карелии подтвердила, что высланный домой россияне действительно имеет военное прошлое. Замначальника погранслужбы Микко Каллинен рассказал, как мужчину вернули в РФ.

"Сотрудниками патруля пограничной службы Северной Карелии мужчину доставили к пункту пропуска Ниирала, где он был сопровожднн до государственной границы и покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска", - сказал он.

Что известно о вагнеровце

Yle напомнило, что 17 июня в городе Китеэ погранслужба Северной Карелии задержала мужчину, когда тот незаконно пересек границу из Россию в Финляндию.

Россиянина обнаружили благодаря внутреннему контролю пограничников. По данным издания, датчики, которые установлены на финской границе - зафиксировали присутствие мужчины, после чего его задержал патруль погранслужбы

Как пишет Yle, вагнеровца зовут Евгений. Издание располагает фото и видеоматериалами, на которых мужчинам запечатлен на оккупированном востоке Украины и рассказывает о своем участии в военных действиях.

Сам Евгений идентифицирует себя в соцсетях как вагнеровца. Там он публиковал видео, где в том числе критиковал военное руководство России.

Также финские власти подтверждали изданию, что россиянин подавал заявление на получение международной защиты в Финляндии (запрашивал убежище).

Другие инциденты

Напомним, что в январе 2023 года в Норвегии задержали экс-командира наемников ЧВК "Вагнера" Андрея Медведева, который тоже незаконно пересек границу страны и просил политическое убежище.

Также были сообщения, что ему грозит депортация в Россию.

