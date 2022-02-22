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У Фінляндії заявили, що визнання РФ "ЛДНР" може вплинути на спільний ядерний проект

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Фінляндія, Вівторок 22 лютого 2022 16:26
У Фінляндії заявили, що визнання РФ "ЛДНР" може вплинути на спільний ядерний проект Фото: президент Фінляндської Республіки Саулі Нійністе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що дії Росії на Донбасі, зокрема визнання "ЛДНР", можуть негативно вплинути на реалізацію великого спільного проєкту. Йдеться про фінсько-російську атомну електростанцію на півночі Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Фінляндії не став коментувати ситуацію навколо України, але заявив, що дії РФ можуть позначитися на безпеці спільного ядерного проєкту.

"Безпека, безумовно, буде одним з факторів перевірки", - заявив Нійністе.

За його словами, уряд Фінляндії прийме остаточне рішення про будівництво незабаром.

Відзначається, що Фінська АЕС є спільним проєктом консорціуму фінських комунальних підприємств і "Росатому", якому належить 34% акцій.

Нагадавши, Німеччина після визнання Росією "ЛНР" вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія вводить санкції проти п'яти російських банків.

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