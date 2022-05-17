У Фінляндії випустили пиво на честь вступу країни в НАТО. Маленька пивоварня випустило напій під назвою OTAN (французький варіант назви Організації Північноатлантичного договору, - ред.)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
На синій етикетці пива, зображена мультяшна фігура в металевому бронекостюмі, прикрашеному символом компаса натовського прапора.
Напій виробляється компанією Olaf Brewing, розташованою в Савонлінні, і знаменує собою перший вихід компанії на світові події, принаймні, з точки зору маркетингу.
"У минулому ми не займали особливої позиції в політичних справах. Однак зараз більшість фінів підтримують рішення про створення Нато. Тому ми зважилися на такий крок, і це не зажадало від нас особливої сміливості, ми просто вирішили зробити це", - заявив генеральний директор компанії Петтері Венттінен.
Компанія вже давно розглядала можливість випуску пива під маркою NATO, проте остаточне рішення було прийнято в минулі вихідні, коли стало ясно, що Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до військового альянсу.
Фото: у Фінляндії випустили пиво на честь вступ країни в НАТО (yle.fi)
Нагадавши, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану-її Анкара вважає терористичною організацією.
Додамо також, що Анкара висунула вимогу, у разі виконання якої Туреччина розблокує процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
У свою чергу генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.
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