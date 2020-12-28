ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Фінляндії підтвердили зараження новим штамом коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Фінляндії підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. У двох заражених виявили штам коронавірусу з Великобританії, у ще одного - з Південної Африки.

Про це повідомляє Yle.

Один з носіїв знаходиться в регіоні Кюменлааксо. Інфекція

Популярні новини

Фінське відомство охорони здоров'я і соціального добробуту THL закликає всіх, хто приїхав у Фінляндію 7 грудня або пізніше, пройти тест на коронавірус. Це стосується навіть тих, хто вже здавав тест після повернення в країну.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразний, ніж інші.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я скличе збори членів для обговорення стратегії протидії нового штаму коронавірусу.

Однак у ВООЗ заявили, що ситуація знаходиться під контролем.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФинляндияКоронавірус