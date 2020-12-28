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В Финляндии подтвердили заражение новым штаммом коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных выявили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.

Об этом сообщает Yle.

Один из носителей находится в регионе Кюменлааксо. И

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Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения созовет собрание членов для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса.

Однако в ВОЗ заявили, что ситуация находится под контролем.

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