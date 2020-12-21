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ВООЗ про мутацію коронавірусу: ситуація поки під контролем

Женева, Понеділок 21 грудня 2020 20:41
ВООЗ про мутацію коронавірусу: ситуація поки під контролем
Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я прокоментувала поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили в Британії. У ВООЗ вважають, що ситуація з поширенням нового штаму поки що залишається під контролем.

Про це на брифінгу в Женеві заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

За його словами, попри те, що коронавірус почав поширюватися швидше, його ще можна зупинити.

"В деякому сенсі це значить, що ми повинні працювати старанніше. Навіть якшо вірус почав трохи інтенсивніше поширюватися, його можна зупинити. Таким чином, в цьому сенсі ситуація ще не вийшла з-під контролю, але її не можна пустити на самоплив", - наголосив Райан.

Нагадаємо, до цього міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з поширенням нової мутації коронавірусу вийшла з-під контролю, тому уряду довелося діяти рішуче.

Як відомо, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види цього вірусу.

Крім того, сьогодні у Центрі громадського здоров'я України назвали можливі причини виникнення нового штаму коронавірусу, який почав поширюватися у Британії. До виникнення цієї мутації можуть бути причетними норки.

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