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У Фінляндії оголосили режим надзвичайного стану через зростання випадків COVID

Новость на русском → Гельсінкі, Понеділок 01 березня 2021 14:22
У Фінляндії оголосили режим надзвичайного стану через зростання випадків COVID Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 1 березня, уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

"Уряд вважає, що нам усім необхідно скоротити число контактів", - повідомила прем'єр-міністр Санна Марін.

Режим надзвичайного стану дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни та ін. Кордону Фінляндії закриті.

В країні вже вводився режим надзвичайного стану навесні, під час першої хвилі коронавірусу.

В декількох регіонах Фінляндії за останні два тижні спостерігалося швидке зростання зараження COVID-19, зі спалахами серед лижників в Лапландії і робітників на корабельнях і будівельних майданчиках.

У Фінляндії за останню добу було виявлено 392 нових випадків коронавірусу. Загальне число хворих досягло 58 064, померли 742.

Нагадаємо, з 8 березня Фінляндія посилить карантинні обмеження. До 28 березня учні середніх і старших класів будуть переведені на дистанційне навчання. Також будуть припинені групові заняття для осіб старше 12 років.

Крім того, раніше у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву Fin-796H.

Крім того, минулого тижня уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію обмеження на кордоні до 18 березня.

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