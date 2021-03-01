У Фінляндії оголосили режим надзвичайного стану через зростання випадків COVID

Фото: люди в масках (freepik)

У понеділок, 1 березня, уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.