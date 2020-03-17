У фінкомітеті Ради роз'яснили скасування штрафів за споживчими кредитами

Закон про підтримку платників податків на час коронавірусної хвороби скасовує штрафи за прострочення за споживчими кредитами з 1 березня до 20 квітня 2020 року. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Ярослав Железняк, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради.

Як зазначив Железняк, ця норма означає, що якщо фізичні особи не зможуть платити за своїми споживчими кредитами в ці два місяці, то їм не доведеться сплачувати штрафи і пеню за ці прострочення.

"Це дозволить нам підтримати громадян та вберегти від негативних наслідків від можливих проблем із затримками/невиплатою заробітних плат бізнесом через карантин", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада 17 березня зібралася на позачергове засідання, на якому ухвалила низку законів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Парламент дозволив фізособам-підприємцям два місяці не платити єдиний соцвнесок.

Рада також скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами до кінця квітня 2020 року. Також банкам забороняється збільшувати за ставки за цими кредитами.