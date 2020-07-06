У фінкомітеті Ради представили концепт податкової амністії

Фінансовий комітет Верховної ради завершив роботу над концептом податкової амністії. Наразі депутати чекають, коли президент Володимир Зеленський внесе відповідний законопроект до парламенту.

Про це в інтерв'ю агентству "Ліга" розповів глава фінкомітету Данило Гетманцев.

Як заявив нардеп, нульове декларування буде добровільним, адже українці не зобов'язані подавати інформацію про своє майно або доходи за будь-який період. Декларуватимуться лише ті активи та доходи, які були отримані без сплати податків.

"Якщо ти отримував зарплату за весь період часу і платив податки, вона не повинна бути легалізована, тому що вона легальна. Це ж стосується будь-яких легальних доходів", - пояснив він.

Гетманцев зазначив, що амністія не передбачає звільнення від відповідальності за ухилення від оподаткування, а також адміністративної та фінансової відповідальності за фінансові правопорушення.

Також амністія не буде поширюватися на хабарі корупціонерів. Однак, декларації громадян не зможуть використовувати як докази в судових процесах чи слідствах.

"Ставки. Загальна - 5% для грошей, що розміщуються на банківському рахунку, 9% - для розміщених за кордоном. Якщо мова йде про готівку в Україні, то це 18%. 2,5% ми даємо для тих, хто захоче інвестувати гроші в ОВДП. 0% - для корпоративних прав", - додав нардеп.

Глава фінкомітету наголосив, що ця концепція вже була погоджена з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, введення податкової комісії анонсував президент Володимир Зеленський у червні 2019 року.

Фінкомітет обіцяв представити готовий законопроект вже навесні 2020 року.