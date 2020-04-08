Фінкомітет рекомендує Раді схвалити закон про аграрні розписки

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2805 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що прийняття документу дозволить підвищити простоту у користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання. Це своєю чергою сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування.

Зокрема, передбачається нове визначення аграрних розписок (вони визначаються як боргові неемісійні цінні папери у формі електронного документу в Реєстрі аграрних розписок або в бездокументарній формі у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів); розширюється перелік суб’єктів, які можуть видавати аграрні розписки; оновлюються обов’язкові реквізити аграрних розписок тощо.

"Комітет за результатами розгляду прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити голові Верховної ради Дмитру Разумкову вчиняти будь-які дії спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зараз зареєстровано 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі. До розгляду всіх цих постанов підписання законопроекту №2178-10 заблоковане для спікера ВР Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського.

Підкреслимо, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.