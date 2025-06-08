"Финишной прямой нет": Сырский оценил ситуацию на Курском направлении

Российская армия все еще пытается давить на Курском направлении. Украинские военные будут выполнять свою работу столько, сколько будет необходимо.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий Александр Сырский заявил во второй части документального фильма "Операция Курск", который транслировал национальный телемарафон.

"Я бы не говорил о каких-то сроках или о "финишной прямой". Потому что, как мы видим, несмотря на все процессы, враг только усиливает натиск на этом направлении. Поэтому мы как военные будем делать свою работу столько, сколько от нас будет требовать обстановка", - сказал Сырский.

Ситуация в Курской области

Напомним, в Курской области уже почти год продолжается операция ВСУ.

Недавно на Курском направлении украинские защитники отбили одиннадцать атак россиян. Кроме этого, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, применив тринадцать управляемых бомб, и совершил сто двадцать семь обстрелов.