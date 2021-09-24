Домовилася з США. Фіндиректор Huawei вийде на свободу після трьох років арешту

Суд у США схвалив угоду між фінансовим директором китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу і американською прокуратурою про припинення справи про порушення санкцій проти Ірану. З неї знімуть всі звинувачення до 1 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boomberg .

Прокуратура представила суду угоду з Ваньчжоу про відстрочку судового переслідування до 1 грудня 2022 року. Це дозволить зняти звинувачення з фіндиректора Huawei при дотриманні нею умов договору. Обвинувачі також попросять владу Канади звільнити її з-під арешту.

Мен Ваньчжоу була присутня на засіданні суду по відеозв'язку. Вона не визнала себе винною.