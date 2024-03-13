Финансируют войну. Суд арестовал четыре вертолета и два самолета крымских бизнесменов

В феврале 2024 года было объявлено подозрение девятерым украинским предпринимателям, зарегистрированным на территории Крыма. Они занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.

По данным правоохранителей, после оккупации Крыма бизнесмены переоформили предприятия в соответствии с требованиями российского законодательства. Они платят налог в бюджет России.

В рамках следствия установили, что предприниматели владеют несколькими авиационными объектами. По ходатайству прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд наложил арест на четыре самолета и два самолета. Речь идет о вертолетах Ми-2 и самолетах АН-2.

Также арестованы имущество и корпоративные права предпринимателей более чем на 35 млн гривен.

Фото: суд арестовал вертолеты и самолеты крымских бизнесменов (facebook.com/pgo.gov.ua)