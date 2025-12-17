ua en ru
Без финансирования декарбонизации Украина рискует потерять свою промышленность, - EBA

Украина, Среда 17 декабря 2025 12:38
Фото: директор GMK Center Станислав Зинченко (gmk.center ua)
Автор: Сергей Новиков

Переход металлургии, цементной, химической промышленности на низкоуглеродные технологии требует миллиардных инвестиций, которые сейчас в Украине отсутствуют.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), директор GMK Center Станислав Зинченко.

Поэтому, при отсутствии прагматичного подхода к декарбонизации, мы рискуем просто потерять промышленность.

"В публичных дискуссиях на уровне министерств, экспертов и советников от международных партнеров декарбонизация экономики часто сводится к разговорам об изменении климата, амбициозные цели по сокращению выбросов и "единственно правильный" дизайн климатического регулирования как в ЕС. Такой подход является очень однобоким и не учитывает целей устойчивого развития. Достижение климатических целей не может происходить за счет сокращения экономики, деиндустриализации, обнищания населения и развала инфраструктуры. Откровенно говоря, незаконные вырубки и уменьшение количества лесов, выбросы от старых автомобилей в городах дают больший прирост выбросов СО2 в Украине чем промышленность", - отметил эксперт.

Он напомнил, что декарбонизация это очень дорогой процесс, который требует масштабных инвестиций. И пока государство не дает ответа, где именно взять деньги на зеленый переход.

"Только модернизация украинской металлургии для перехода на низкоуглеродные технологии оценивается в 12 млрд евро. Общая потребность в инвестициях для выполнения климатического плана НВВ на 2021-2030 годы, по данным Минприроды, составила €102 млрд, и нынешние оценки будут еще выше. В то же время рост стоимости энергии, военные риски, падение промышленного производства и разрушение инфраструктуры делают такие инвестиции практически недостижимыми без поддержки международных партнеров. Даже страны ЕС, имея доступ к дешевым кредитам и мощным финансовым инструментам, откладывают или пересматривают зеленые проекты - для Украины эти вызовы увеличиваются в разы", - отметил Зинченко.

Он подчеркнул: внедрение требований декарбонизации без надлежащего финансирования приведет не к модернизации, а к деиндустриализации. Предприятия, которые не смогут профинансировать модернизацию, будут вынуждены сокращать производство или полностью останавливаться. Украина уже проходила это в 1990-х, когда промышленное производство сократилось на 80%. Повторение такого сценария в условиях войны и будущего восстановления может иметь катастрофические последствия для экономики, занятости, экспорта и бюджетных поступлений.

"Стратегия декарбонизации не может ограничиваться установлением ограничений и повышением углеродных платежей. Нужна четкая финансовая архитектура: долгосрочные дешевые кредиты, гарантии, субсидии и специальные фонды для крупной промышленности, где "входной билет" в зеленую трансформацию начинается с 1 млрд евро. Имеющиеся инструменты международной поддержки, в частности Ukraine Facility, сосредоточены преимущественно на малом и среднем бизнесе и не способны обеспечить модернизацию ключевых промышленных предприятий", - уверен Зинченко.

Зато, если климатическая политика будет строиться по принципу "сначала регуляции - потом думать о деньгах", Украина рискует потерять промышленность. Только после определения доступных ресурсов, механизмов привлечения средств и реалистичных инструментов поддержки можно формировать обязательства, которые не навредят экономике, говорит эксперт.

"Декарбонизация должна стать путем к модернизации экономики, а не к ее разрушению, и решающим фактором здесь является финансирование. Без него зеленый переход рискует превратиться в опасный эксперимент с тяжелыми социально-экономическими последствиями", - резюмировал Зинченко.

