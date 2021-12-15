ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Центробанк США зберіг базову ставку на нулі і погіршив прогноз ВВП на 2021 рік

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 21:42
Центробанк США зберіг базову ставку на нулі і погіршив прогноз ВВП на 2021 рік Фото: Центробанк США зберіг базову ставку на нулі (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 15 грудня, Федеральна резервна система Сполучених Штатів, що виконує функції центрального банку країни, зберегла ключову ставку на рівні 0-0, 25% річних. При цьому був погіршений прогноз зростання ВВП США в 2021 році до 5,5% з 5,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фінансового регулятора.

"Комітет прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2: у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральним фондам на рівні від 0 до 1/4 відсотка. Оскільки інфляція протягом деякого часу перевищувала 2%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, регулятор США оголосив про прискорення згортання темпів покупки активів з ринку - в січні обсяг щомісячного викупу знизиться до 60 з 90 млрд доларів у грудні.

При цьому ФРС погіршила прогноз зростання ВВП США у 2021 році до 5,5% з 5,9%, поліпшивши його у 2022 році до 4,0% з 3,8%.

На 2023 рік американський регулятор також знизив очікування щодо зростання економіки країни до 2,2% з 2,5%. У 2024 році зростання ВВП США очікується на рівні 2,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ФРС Курс долара
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні