Фінансовий комимет призначив представників у трьох держбанках

Призначені представники в ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк

Комитет Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности назначил членов наблюдательных советов в трех государтвенных банках по квоте парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа и члена комитета Павла Ризаненка.

В частности, комитет в четвер, 7 февраля, назначил членов набсовета в ПриватБанке, Укрэксимбанке и Ощадбанке.

"ПриватБанк - Алексеенко Сергей Александрович; Укрэксимбанк - Шульга Алла Анатольевна; Ощадбанк - Власов Дмитрий Владимирович", - сообщил нардеп.

Кроме того, профильный комитет определил Павла Ризаненко представителем комитета в конкурсной комиссии для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков. Ризаненко сообщил, что комитет отсеял большинство кандидатов в набсоветы госбанков.

Напомним, недавно руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что скоро заслушает результаты расследования возможных злоупотреблений при рефинансировании ПриватБанка.