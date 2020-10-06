Фінансові установи зобов'язали розкривати повну вартість мікрокредитів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Закон встановлює нові правила мікрокредитування

Фінансові установи будуть зобов'язані розкривати повну вартість кредитів сумою менше мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 5 тисяч грн) та строком до одного місяця. Відповідний закон підписаний президентом та набере чинності через три місяці.

Про це повідомляється на сторінці законопроекту №1109 на Верховної ради.

Як зазначили в прес-службі НБУ, більшість позик, які громадяни беруть у небанківських фінансових установах, - незначні за розміром та короткострокові. У 2019 році середня сума кредиту фізичної особи становила 3 711 грн.

"Через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних – нерозуміння повної вартості кредиту та санкцій у випадку прострочення, які могли потроїти чи навіть збільшити борг людини в десятки разів", - сказала керівник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку Ольга Лобайчук.

За законом фінансові компанії будуть зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта. Це стосується і реклами. Буде заборонено зазначати процентні ставки на рівні 0% чи 0,01%, які можуть діяти лише впродовж короткого пільгового періоду, що призводить до неправильного розуміння вартості кредиту споживачем та може поставити позичальника в скрутне фінансове становище.

Договір мікрокредиту повинен буде містити повну інформацію про позику, а саме: повну процентну ставку, наявність додаткових та супутніх послуг, орієнтовну загальну вартість кредиту, графік платежів, інформацію про санкції у випадку прострочення та інше. Також фінансовій компанії заборонено змінювати умови договору в односторонньому порядку.

Крім того, закон обмежує сукупну суму платежів, які має сплатити споживач у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів). Розмір штрафу обмежений подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором.

Також закон передбачає, що у випадку прострочення ставка за мікрокредитом не може змінюватися в гіршу для клієнта сторону.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 15 вересня ухвалила закон, який обмежує розмір штрафів за мікрокредитами.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. У порівнянні з липнем ставки не змінилися.