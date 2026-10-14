Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем

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1,4 млрд долларов под угрозой: принятие закона №14327-д является условием получения финансирования от ЕС (Ukraine Facility) и Всемирного банка (DPL-2).

принятие закона №14327-д является условием получения финансирования от ЕС (Ukraine Facility) и Всемирного банка (DPL-2). Экономия на комиссиях: после присоединения к SEPA стоимость переводов в евро может сократиться почти до нуля (сейчас комиссия составляет 15–50 евро).

после присоединения к SEPA стоимость переводов в евро может сократиться почти до нуля (сейчас комиссия составляет 15–50 евро). Реестр счетов без секретов: создаваемый Минфином реестр будет содержать только факт наличия счета или сейфа, но не данные об остатках или движении средств.

создаваемый Минфином реестр будет содержать только факт наличия счета или сейфа, но не данные об остатках или движении средств. Политический блок: почему депутаты опасаются финмониторинга и пытаются привязать закон к кадровым требованиям?

Присоединение к единой зоне платежей в евро – SEPA – в Украине называют "финансовым безвизом". Оно позволит перечислять и получать евро между Украиной и ЕС быстрее и дешевле.

С реформой связано также выделение около 1,4 млрд долларов финансирования. Экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий в комментарии для РБК-Украина так распределил эту сумму:

почти 400 млн долларов от ЕС в рамках Ukraine Facility за выполнение условия SEPA;

около 1 млрд долларов от Всемирного банка.

В парламентском подкомитете по противодействию легализации средств называют другую цифру по Всемирному банку. Как пояснила РБК-Украина нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк , под угрозой 800 млн долларов по программе DPL-2. Законопроект был предусмотрен еще в DPL-1, но выполнен не был, и Всемирный банк тогда "простил" это Украину. Однако перенес условие в DPL-2 и четко дал понять: шага назад не будет.

"Если эту норму не выполнить в рамках DPL-2, Украина просто не увидит этих 800 миллионов долларов", – отметила она.

Почему нельзя ждать

Есть и жесткий временной фактор. Основные требования Регламента ЕС 2024/1624 – обновленный пакет правил борьбы с отмыванием средств – начнут действовать с 10 июля 2027 года под контролем нового европейского органа AMLA. Тогда условия входа в SEPA станут более строгими: появятся дополнительные требования по санкционным проверкам и проверке конечных бенефициаров.

"По сравнению с тем, что нам придется внедрять впоследствии, этот законопроект – довольно мягкий", – отмечает Василевская-Смаглюк.

По ее словам, после принятия закона и подписи президента SEPA будет принимать Украину как государство. А дальше каждый банк будет отдельно подавать документы в Европейский платежный совет.

"Если Украина не успеет подготовиться, законодательство придется перерабатывать под более жесткие правила", – добавляет Богдан Слуцкий. Тогда запуск SEPA, вероятнее всего, сдвинется с 2028 года как минимум на 2029-й.

Экономист напомнил, что Украина уже совмещала интеграцию с дальнейшими реформами. В 2017 году получила туристический безвиз, хотя усовершенствование пограничного управления продолжалось. В 2022 году ЕС открыл свой рынок для украинских товаров еще до завершения таможенной реформы. Такой же подход, по его мнению, возможен и для SEPA.

Сколько можно сэкономить

По оценкам Министерства финансов, присоединение к SEPA позволит ежегодно экономить 70-100 млн. евро на комиссиях. Аналитики называют большую цифру – до 200 млн. евро (около 10 млрд. гривен). Для малого и среднего экспортера, по данным Нацбанка, это в среднем до 4 тысяч евро экономии в год.

Больше всего почувствуют изменения платящие за малые суммы. По оценке Василевской-Смаглюк, перевод до 200 евро в настоящее время стоит в среднем около 20 евро. А после вступления в SEPA комиссия может сократиться до нуля. Перевод на 20 тыс. евро, который для бизнеса стоит около 200 евро, обойдется в несколько евро. По словам нардепки, это особенно важно для беженцев, студентов за границей и семей, помогающих родным.

Нацбанк приводит другой пример. Перевод 500 евро из Украины на счет в Польше сейчас может стоить 15–50 евро, потому что платеж проходит через несколько финансовых учреждений.

Экспорт, маркетплейсы и ВВП

Для производителей экономия – это еще и вопрос конкурентоспособности. Василевская-Смаглюк приводит простой пример. Если харьковский производитель продает футболку за 20 евро, европейский покупатель сейчас платит еще примерно 20 евро за сам платеж, то есть 40 евро. После вступления в SEPA футболка вместе с комиссией будет стоить около 21 евро.

По оценкам Нацбанка, снижение транзакционных расходов и стимулирование экспорта ИТ-услуг прибавят около 0,3% ВВП (по паритету покупательной способности) в первый год после запуска SEPA-переводов. Украинские предприятия получат более простой выход на рынок из 500 млн потребителей.

Банки готовы?

Технически к внедрению SEPA, по словам Василевской-Смаглюк, почти все готово.

"По информации, которой я владею, 57 из 59 украинских коммерческих банков уже технически готовы присоединиться к SEPA. Они ждут только принятия соответствующего профильного законодательства парламентом", - отметила депутат.

Нацбанк более осторожный в сроках. По его опросу, большинство банков видят возможность технического подключения в течение 6–12 месяцев с даты присоединения Украины к SEPA. Еще 6–12 месяцев по практике занимает рассмотрение заявки в Европейском платежном совете.

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Опасения, что банки лишатся комиссионных доходов, регулятор не разделяет. По его словам, европейские банки не противодействуют присоединению Украины, а банки-корреспонденты по новой модели уменьшают свои расходы и предлагают более низкие тарифы на подключение.

Председатель правления Глобус Банка, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов напомнил РБК-Украина, что цель законопроекта – "обеспечить стандартизированные, быстрые и относительно дешевые платежи в евро между Украиной и странами SEPA".

По его словам, если сейчас международные переводы могут длиться один-два банковских дня, то после полноценной интеграции речь идет о часах, а иногда и почти мгновенных расчетах.

"Деньги по контрактам будут поступать скорее, что повышает доверие к украинскому бизнесу как партнеру в рамках общего финансового пространства", – говорит он.

Опыт соседей: как SEPA снижает комиссии до нуля

Молдавия стала операционной частью SEPA 6 октября 2025 года. За первые девять месяцев средняя стоимость перевода в ЕС там снизилась с 20 евро до 1,11 евро. Количество трансграничных платежей в евро выросло на 77%. А экономия страны за первые девять месяцев составила около 11,6 млн. евро, по счетам ЦЭС. Черногория за восемь месяцев после запуска уменьшила комиссию за переводы до 200 евро с 74 евро до нуля.

Глава Национального банка Андрей Пышный в созданном общественной организацией AML HUB подкасте "Следи за деньгами" отметил , что каждый раз, когда слышит от международных коллег, сколько их граждане экономят после присоединения к SEPA, это его впечатляет. Украинские банки, подчеркнул он, технологически уже готовы, осталось только принять законодательную базу.

"Так что дело – за парламентом", – подытожил глава Нацбанка.

Политические увлечения или страх перед финмоном

Хотя законопроект сугубо евроинтеграционный, в зале его ждет сопротивление. Василевская-Смаглюк утверждает, что документ "сделали заложником политических амбиций отдельных сил". Часть депутатов, в частности Юлия Сирко фракции "Голос", называют требования "драконовскими" и пытаются привязать их к перезагрузке Госфинмониторинга или смене руководства НБУ.

В "Голосе" требуют предусмотреть в законопроекте конкурс с участием международных экспертов на должность главы Госфинмониторинга. Василевская-Смаглюк говорит, что это невозможно, потому что это не предмет регулирования этого документа.

В качестве компромисса она включила норму о международном аудите службы. Но оппонентам этого мало. Они требуют полной перезагрузки. Это, по мнению Василевской-Смаглюк, следует делать в отдельном профильном законе.

Другие политические группы, по ее словам, заявляют, что не будут голосовать, пока Нацбанк возглавляет действующее руководство. "Это абсурд", – говорит она. Ведь НБУ даже не распорядитель или администратор будущего реестра. Его будет создавать и вести Министерство финансов.

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Партнеры признают, что против принятия соответствующего законодательства имеет место в Раде. Глава представительства ЕС в Украине Екатерина Матернова еще в мае заявляла, что присоединение к SEPA – это та вещь, которую она бы настоятельно рекомендовала продвигать быстро.

"Это предполагает правила прозрачности, борьбу с отмыванием средств и т.д. И я понимаю, что этому сопротивляются определенные игроки", – заявляла дипломат.

Несмотря на политическое давление, эта реформа действительна для украинцев, убеждена Матернова. "Я не могу передать, насколько это фантастически, когда я осуществляю платеж в Италию или Бельгию и даже не думаю о стоимости транзакции. Это как сделать внутренний платеж. Это ситуации, когда 6-7 миллионов украинцев вынужденно живут за границей, а стоимость перевода средств может составить около 50-70 евро."

По словам источников РБК-Украина в дипломатических кругах, в настоящее время действительно нет никаких технических препятствий, которые мешали бы Украине присоединиться к единой зоне платежей в евро в случае принятия соответствующего законодательства.

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Плюшки для депутатов и бизнеса

В законопроекте №14327-д есть решения, которые Василевская-Смаглюк называет прямой уступкой бизнесу и народным депутатам:

порог обязательного финансового мониторинга повышается с 400 тыс. гривен до 550 тыс. гривен;

без повышения штрафов для банковских и небанковских учреждений, хотя таковой требовали международные партнеры;

норма о международном аудите Госфинмониторинга и защите обличителей в сфере противодействия отмыванию средств.

Защита обличителей – одно из двух ключевых условий Европейского платежного совета. Работник банка, отвечающий за финмониторинг и отказывающийся проводить сомнительный платеж, должен иметь законные гарантии защиты от давления или незаконного увольнения.

По словам Василевской-Смаглюк, народные депутаты системно опасаются любых инициатив в сфере финмониторинга. У них статус PEP (политически значимых лиц) и они пытаются отменить для себя пожизненный статус PEP. Поэтому каждое новшество в финмоне они воспринимают настороженно.

Хотя на самом деле, отмечает нардепка, и депутаты, и другие должностные лица ежегодно и так декларируют банковские счета и наличие сейфов в декларациях НАПК.

"Ни одной "новой тайной информации" о них в реестре не появится", - уверяет Василевская-Смаглюк.

Что говорит бизнес

Бизнес-сообщество оценивает риски без драматизации. В частности, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) концептуально поддерживает законопроект о присоединении Украины к SEPA и гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС в сфере предотвращения отмывания средств. Однако организация призывает народных депутатов доработать отдельные положения документа.

В бизнес-сообществе отмечают, что реформа должна обеспечить баланс между европейскими стандартами и реальными возможностями субъектов первоначального финансового мониторинга. В частности, эксперты Ассоциации предлагают уточнить определение "высшего руководства" компаний, чтобы обязанности по утверждению внутренних правил финмониторинга возлагались на исполнительные органы, а не на общее собрание акционеров. Мол, это позволит оперативно реагировать на риски.

Кроме того, бизнес выступает за упрощение верификации юридических лиц-нерезидентов путем использования открытых государственных онлайн-реестров вместо требования подавать бумажные легализованные подъемники.

Больше всего вопросов у критиков вызывает единый реестр счетов и сейфов. Заявления о "уничтожении банковской тайны" или реестре "для нужд ТЦК" Василевская-Смаглюк называет политической манипуляцией. Мол, ее цель – "удалить от Украины финансовую евроинтеграцию". Слухи о "дополнительных массовых проверках физических лиц", говорит она, тоже не соответствуют действительности.

Что на самом деле будет содержать реестр

В реестре не будет данных об остатках средств, движении денег или содержании банковских сейфов. Только базовая информация: ФИО владельца, название банка, чтобы известно было, где есть счет или сейф (за срок, на который он открыт). Эту информацию правоохранительные органы до сих пор могут получить по официальным запросам, подчеркивает нардепка.

"Мы лишь упорядочиваем процедуру по европейскому стандарту", – уверяет она.

В Нацбанке отмечают, что бановскую тайну это не затрагивает. Информация в реестре будет сохранять статус тайной, а доступ будут иметь только уполномоченные органы для досудебных расследований через защищенные каналы. Это Госфинмониторинг, АРМА, НАПК, прокуратура, НАБУ, БЭБ, ДБР, Национальная полиция и СБУ.

Такие реестры, по данным регулятора, являются "установленной, стандартной и обязательной практикой" в ЕС. Пятая директива по борьбе с отмыванием средств обязала все страны-члены создать механизмы для идентификации владельцев счетов и сейфов.

"Сама идея реестра не является уникальной или "карательной". Фактически речь идет о приведении системы учета счетов к европейским единым стандартам, – соглашается Сергей Мамедов. – Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не нарушают конфиденциальность, а дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета".

Реестр как защита от произвола

Нардепка предлагает взглянуть на проблему с другой стороны. Сейчас любой правоохранитель может узнать, в каком банке у человека есть счет, просто позвонив в учреждение. Гражданин, чьими данными интересовались, об этом даже не узнает, а ответственности за утечку никто не несет.

В едином реестре под управлением Минфина каждый поиск будет оставлять цифровой след. Правоохранитель будет указать номер уголовного производства. А любой гражданин сможет проверить, кто, когда и по каким основаниям интересовался его счетом.

"Это делает процесс контролируемым и защищает от злоупотреблений", – говорит Василевская-Смаглюк.

Чтобы реестр заработал, закона мало. В Нацбанке напоминают, что автоматически он не заработает, а практическая работа начнется после принятия.

Технически готовыми должны быть и банки, и Минфин как собственник реестра. Опыт уже есть: банки передают налоговой информацию о счетах юрлиц и ФЛП.

"Умнее", а не более жесткий финмониторинг

Банкиры уверяют, что для большинства людей ничего не изменится. Обычные платежи – коммунальные услуги, покупки, переводы родственникам – будут проходить без задержек.

"Финмониторинг становится "умнее", а не более жестким, – замечает Сергей Мамедов. – Банк не смотрит на каждый платеж под микроскопом, а реагирует только тогда, когда операция действительно выбивается из нормального финансового поведения клиента".

Лучший способ избежать проблем – это прозрачность, использование счетов по назначению и способность при необходимости подтвердить происхождение средств. Внимание банков привлекают только нетипичные и рисковые сценарии.

"Финансовый мониторинг может выглядеть "страшно" на словах, однако на практике он применяется к очень ограниченному кругу операций" – уверяет председатель правления Глобус Банка.

Бенефициары и европейские правила

Второе условие Европейского платежного совета – реестр конечных бенефициарных собственников (КБО) трастов и подобных правовых образований. Он отвечает требованиям FATF и должен помочь убрать с рынка фиктивные корпоративные цепи.

Сергей Мамедов говорит, что государство делает "очередной шаг к тому, чтобы информация о реальных владельцах бизнеса была правдивой и верифицированной".

"Формальное заполнение данных постепенно уходит в прошлое", – утверждает он и добавляет, что усиление ответственности за недостоверные данные формирует "понятную, прогнозируемую и доверительную финансовую среду".

В Нацбанке напоминают о еще одном показателе прогресса. Оценка эквивалентности банковского регулирования Украины стандартам ЕС повышена до 81,7% – против 49% в 2022 году. Это экспертная оценка PwC по заказу Нацбанка при технической помощи ЕБРР. Наивысший уровень (свыше 90%) достигнут по разделам о собственных средствах, операционных и рыночных рисках, макропруденциальных требованиях и надзорных подходах.

Далее требуются законодательные изменения, в частности, по секюритизации и урегулированию неплатежеспособности банков. Первый из них – законопроект №15555 об усовершенствовании порядка раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины. 10 сентября 2026 его одобрил профильный комитет до первого чтения.

Экзамен на зрелость для парламента

Принятие законопроекта №14327-д должно обеспечить переход на общие с ЕС правила игры. По оценкам экспертов, отказ голосовать или попытки затянуть процесс лишат украинцев экономии в сотни миллионов евро, а государство – около 1,4 млрд. долларов поддержки международных партнеров.

В то же время, документ до сих пор не прошел даже первого чтения, напоминает Богдан Слуцкий. Его еще ждет: подпись президента, заявка в Европейский платежный совет, его рассмотрение, подключение банков.

У Молдовы этот путь занял около 20 месяцев. Поэтому запуск в 2028 году экономист называет "очень оптимистическим" сроком. Отложенное голосование сдвинет реформу на 2029-й или позже.

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В случае провала это будет отражено в отчете Еврокомиссии. Дальнейшее отставание, предупреждает экономист, ослабит позиции Украины и повысит риск, что Молдова будет продвигаться в ЕС быстрее и отдельно от нас.

Ирония ситуации состоит в том, что этот законопроект не забирает деньги у граждан, а позволяет им сэкономить. И именно этот сугубо евроинтеграционный документ сейчас блокируется по политическим мотивам.

Попытки заблокировать или затянуть принятие евроинтеграционного законопроекта являются классическим примером политического шантажа и защиты собственных интересов, не имеющих никакого отношения к профессиональной дискуссии о качестве реформ НБУ или Госфинмониторинга.

Свод чисто технического документа, необходимого для присоединения Украины к единой зоне платежей в евро, к торгам вокруг кадровых назначений или конкурсных процедур – это искусственная манипуляция. Авторы инициативы уже пошли на значительные уступки, добавив нормы о международном аудите и повысив порог финансового мониторинга, однако оппоненты продолжают выдвигать требования, лежащие за пределами предмета регулирования данного закона.

Настоящим мотивом такого сопротивления являются персональные опасения депутатов из-за собственного статуса политически значимых лиц (PEP) и нежелания усиливать прозрачность финансового состояния, а также попытки использовать важную евроинтеграционную инициативу как рычаг давления, в том числе руководство НБУ.

Заявления об "угрозе банковской тайны" или претензии к руководству Нацбанка выглядят манипулятивно еще и потому, что администратором будущего реестра счетов является Министерство финансов, а сам реестр будет фиксировать лишь факт наличия счета – информацию, которую должностные лица и так каждый год представляют в декларациях НАПК.

В итоге частные и фракционные амбиции относятся выше национальных интересов, а заложниками политического торга становятся граждане и бизнес, которые теряют возможность экономить сотни миллионов евро на комиссиях, пока страна рискует остаться без 1,4 млрд долларов критически важной международной поддержки.