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Финансовые ограничения для уклонистов: в НБУ надеются, что до этого не дойдет

Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Законодательство о банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК, как это предусмотрено законопроектом о мобилизации. В НБУ надеются, что до этого не дойдет.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В рамках того законодательного поля, которое существует на сегодняшний день, я, откровенно, такой возможности не вижу", - сказала она.

Рожкова разъяснила, что на сегодняшний день любая информация, имеющаяся в банках и касающаяся каждого конкретного лица, может раскрываться в большинстве случаев по решению суда. "То есть у отдельных правоохранительных органов больше возможностей, но все же они не безграничны даже для них", - сказала она.

По ее словам, хотя у банков много информации о клиентах, "человека можно по номеру телефона отследить, не обязательно смотреть в карточку и где происходили транзакции".

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказала Рожкова.

Она напомнила, что Украина позиционирует себя как цифровую страну, имеющую Дію, где почти все зарегистрированы, идентифицированы.

"Поэтому я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть задействованы другие механизмы", - считает она. Она уверена, что для этого должны быть задействованы базы данных и информация ТЦК.

Законопроект о мобилизации

Напомним, Кабмин 25 декабря внес в Раду проект закона об усилении мобилизации в Украине. Часть новых норм в том или ином виде касается усиления правил военного учета.

В частности, законопроект предлагает ввести ограничения в отношении граждан, которые до сих пор добровольно не явились в ТЦК для уточнения своих учетных данных. Законопроект предлагает ограничить право таких лиц продавать и покупать недвижимость, а также право на использование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины готов присоединиться к консультациям в Верховной раде по финансовым нормам законопроекта о мобилизации.

Как отметил Пышный, вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые нормы, потому НБУ готов включиться в процесс.

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