Инвестиции в знания: с каких книг начать знакомство с финансовой грамотностью

Знания и умения в сфере финансовой грамотности способны изменить жизнь человека. Чтобы рационально пользоваться финансовыми услугами и принимать ответственные финансовые решения, необходимо иметь достаточный уровень финансовых знаний.

В этой статье вы найдете подборку книг, которые углубят ваше понимание денег и расширят видение финансовых стратегий. Инвестируйте в свое развитие, ведь это облегчит ваш путь к финансовой свободе.

С каких книг начать знакомство с финансовой грамотностью

Джордж Клейсон "Самый богатый человек в Вавилоне" (2020)

Прошли тысячелетия, на замену золотым и серебряным монетам появились банкноты и платежные карты, однако деньги подчиняются тем же законам, что и шесть тысяч лет назад. Чтобы доказать это, автор переносит читателей в древний Вавилон. История рассказывает нам о мужчине по имени Аркад – бедном переписчике, сумевшем стать "самым богатым человеком", соблюдая семь простых правил в управлении своими финансами.

Книга написана в форме притч, стилизованных под вавилонские истории, и описывает простые законы накопления состояния. Следуя им, человек способен обрести финансовую свободу.

Действительно ли это так? Проверьте свои предположения при прочтении. Книга подойдет для знакомства с основами денежной грамотности.

Бодо Шефер "Путь к финансовой свободе. Bаш первый миллион за семь лет" (2022)

Эта книга – своеобразный путеводитель для желающих практически поработать над планированием стратегии приумножения своего состояния. Финансовый коуч Бодо Шефер описывает конкретные шаги, которые следует пройти, чтобы научиться эффективно управлять своими финансами. В первой части автор предлагает поработать над психологией восприятия денег, а вот во второй – прибегнуть к практике.

Автор доказывает, что каждый может стать миллионером всего за 7 лет. И первый шаг на этом пути – учиться финансовой грамотности.

Книга подойдет тем, кто готов тщательно проанализировать свое финансовое положение, создать план для накопления состояния на будущее и выйти на новый уровень менеджмента своих финансов.

Источник: НБУ

Крис Гильбо "Пассивный заработок. Как превратить идею в деньги за 27 дней" (2019)

Книга написана для взрослых, которые ищут дополнительную подработку к основной работе. Автор показывает читателям возможности, которыми можно воспользоваться для увеличения дохода и уверенности в будущем.

Эта книга поможет развить предпринимательское дарование, сформировать соответствующие навыки на очень простых и мотивирующих примерах из жизни и реальных историй. Автор учит, где брать идеи и как оценить, какие из них перспективны, как рассчитывать цену на свой товар или услугу и как тестировать и продвигать идею, чтобы иметь успех.

Материал распределен на 5 недель, соответствующих месячному плану, который поможет структурировать идеи и начать как можно быстрее реализовывать и получать дополнительный заработок.

Нил Фергюсон "Эволюция денег. Финансовая история мира" (2017)

Как возникли деньги и почему в них возникла необходимость? Чем занимаются банки? Есть ли разница между акциями и облигациями? Как инфляция оказывает влияние на экономику? Один из самых известных историков мира Нил Фергюсон приглашает в увлекательное путешествие по финансовой истории мира, которая начинается в древней Месопотамии и заканчивается в современных государствах мира. Автор объясняет и переосмысливает значение денег, используя простые примеры, исторические сюжеты и даже литературные произведения.

При прочтении книги вы узнаете, как рождалась банковская система, что делает гедж-фонд, как появилась международная валютная система, на чем базируются современные модели экономики и многое другое.

Эта книга – не только путеводитель по историям финансов, раскрывающий финансовые тайны, скрытые за каждым историческим феноменом. Благодаря ее прочтению вы сможете углубить свое понимание денег и финансовых рынков, понять финансовые явления, влияющие на уровень развития общества.

Позаботьтесь о своем саморазвитии и обучении в сфере финансов и наслаждаетесь его результатами – собственной финансовой стабильностью.

Финансовая грамотность – один из важнейших навыков в современном мире. Выбирайте книги, которые помогут получить полезные знания в интересной форме.