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В Украине финансовая грамотность станет обязательной дисциплиной для школьников: детали

Украина, Понедельник 13 января 2025 12:45
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В Украине финансовая грамотность станет обязательной дисциплиной для школьников: детали Фото: Финансовая грамотность в школах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С 2025 года в Украине курс "Предпринимательство и финансовая грамотность" станет обязательной дисциплиной для учащихся 8-9 классов, что является важным шагом к развитию финансовой грамотности среди молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Этот курс будет способствовать формированию навыков предприимчивости и сознательного отношения к финансам, что необходимо для ориентации в современной финансовой среде.

Идея создания курса возникла еще в 2021 году, когда Министерство образования и науки утвердило модельную учебную программу, и уже с 2024 года началось пилотное преподавание для восьмиклассников.

Авторы курса - ученые, педагоги и эксперты из разных регионов Украины, среди которых представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, разработали учебный курс, который будет включать учебники, рабочие тетради, пособия для учителей и электронные материалы.

Согласно этой программе, уже подготовлено 96 педагогов для преподавания курса в школах.

Кроме этого, будет продолжаться работа по повышению квалификации учителей через специальные образовательные программы. Это значительный шаг к формированию финансово грамотного общества в Украине, которое сможет правильно оценивать свои ресурсы.

Напомним, что в Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.

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