Финансовая афера на 22 млн гривен: экс-главе правления банка "Січ" сообщено о подозрении

По данным источников РБК-Украина, речь идет о банке "Січ".

По предварительной информации, фигуранты провернули масштабную аферу, следствием которой стали многомиллионные убытки для банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Расследование показало, что представители банка и коммерческого предприятия заключили несколько договоров на кредитование в виде овердрафта - разрешения на расчеты при отсутствии средств на счете. Банк согласился выдать предприятию кредитный лимит в размере более 20 млн гривен, несмотря на отсутствие реального залога.

По версии следствия, договор был заключен без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало только на бумаге.

После получения средств коммерческая структура быстро перевела их в валюту и перевела на счета иностранных компаний в Турции. Согласно фиктивным контрактам, это было частью предварительной оплаты за поставку товаров. Но на самом деле средства были сняты наличными через аффилированных лиц.

В конце концов, банк признали неплатежеспособным, а его обязательства перед вкладчиками перешли в Фонд гарантирования вкладов, который понес убытки на сумму почти 22 млн гривен.

Бывшему главе банка и директору предприятия-заемщика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: экс-главе правления банка "Січ" сообщено о подозрении (npu.gov.ua)