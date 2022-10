Финансовая корпорация Citigroup свернет свое присутствие в России в следующем году

"В будущем единственной деятельностью Citi в России будут операции, необходимые для выполнения остальных юридических и нормативных обязательств. Пока Citi не ожидает, что расходы, связанные с этим действием, не будут существенными", - говорится в заявлении.

По словам генерального директора Citi Джейна Фрейзера, компания продолжает сокращать операции в России и сокращать влияние на Россию. В следующем квартале они должны прекратить почти все предлагаемые институциональные банковские услуги.

"Проще говоря, мы намерены свернуть свое присутствие в этой стране", - добавил он.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank - подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это самый крупный банк США среди холдингов.