Фінансисти змінили оцінку перспектив сектору: буде ще гірше

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

За останні півроку ситуація повністю змінилася

У травні 2020 рок серед керівників банків та інвесткомпаній помітно знизились оцінки перспектив фінансового сектору на наступні півроку. Якщо в листопаді 2019 року тільки 4% респондентів очікували погіршення, то зараз - 71%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Національним банком України.

Більшість респондентів (60%) повідомили, що протягом останніх шести місяців стан фінансового сектору погіршився. Частка опитаних, які зазначили покращення стану справ, зменшилась вдвічі в порівняно з опитуванням у листопаді 2019 року.

За даними дослідження, корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи залишаються головним джерелом ризику для фінансового сектору п’яте опитування поспіль. 86% опитаних зазначили, що це фактор високого або дуже високого ризику. Стрімко збільшилися ризики сповільнення економічної активності та динаміки світових цін на сировинні товари. Якщо в листопаді 2019 року 23% та 39% вважали їх високими, то в травні 2020 року - 74% та 67% відповідно.

Також до найбільш значущих п’яти джерел ризику потрапили шахрайство та кібернетичні загрози і політична та соціальна ситуація в країні, свідчать дані.

Опитування проводилося з 12 до 25 травня 2020 року. Участь у ньому взяли керівники 18 банків, 6 страхових та 3 інвестиційних компаній.

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що НБУ під час кризи планує продовжувати свою політику, щоб після завершення карантину економіка швидко відновилася.

За прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.

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Автор: Олександр Білоус