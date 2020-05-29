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Финансисты изменили оценку перспектив сектора: будет еще хуже

Новости » Финансовый кризис 2020     29.05.2020 - 18:49
Финансисты изменили оценку перспектив сектора: будет еще хуже
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

За последние полгода ситуация полностью изменилась

В мае 2020 рок среди руководителей банков и инвесткомпаний заметно снизились оценки перспектив финансового сектора на следующие полгода. Если в ноябре 2019 года только 4% респондентов ожидали ухудшения, то сейчас - 71%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Финансисты изменили оценку перспектив сектора: будет еще хуже

Большинство респондентов (60%) сообщили, что в течение последних шести месяцев состояние финансового сектора ухудшилось. Доля опрошенных, которые отметили улучшение состояния дел, уменьшилось вдвое по сравнению с опросом в ноябре 2019 года.

Финансисты изменили оценку перспектив сектора: будет еще хуже

По данным, исследования, коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются главным источником риска для финансового сектора пятый опрос подряд. 86% опрошенных отметили, что это фактор высокого или очень высокого риска. Стремительно увеличились риски замедления экономической активности и динамики мировых цен на сырьевые товары. Если в ноябре 2019 года 23% и 39% считали их высокими, то в мае 2020 года - 74% и 67% соответственно.

В пятерку наиболее значимых источников риска попали мошенничество и кибернетические угрозы и политическая и социальная ситуация в стране, свидетельствуют данные.

Опрос проводился с 12 до 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и 3 инвестиционных компаний.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что НБУ во время кризиса планирует продолжать свою политику, чтобы после завершения карантина экономика быстро восстановилась.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины кризисНациональный банк Украиныопрос
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