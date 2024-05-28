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Доллар идет вверх: обменные пункты выставили новые курсы валют

Украина, Вторник 28 мая 2024 10:08
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Доллар идет вверх: обменные пункты выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 40,75 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до - 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,25 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,29-40,31 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это пятый рекорд за последнюю неделю.

Официальный курс на 28 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,3012 гривен за 1 доллар (+0,1859 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 27 мая - 40,1153.

Курс евро составит 43,759 гривен за 1 евро (+0,2680 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 27 мая - 43,491.

Ситуация на рынке

За последнюю неделю курс доллара вырос примерно на 1 гривну. Опрошенные РБК-Украина участники финансового рынка сходятся во мнении, что главной причиной очередного этапа девальвации гривны является политическое решение НБУ, время которого пришло.

Контролируемая регулятором девальвация национальной валюты происходит ровно в тех пределах, которые определяет центробанк. Гривна перебралась в новый курсовый диапазон - 40-41 за доллар, в котором в ближайшее время будут происходить курсовые колебания.

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