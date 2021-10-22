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Фінансування "Нафтогазу" з держбюджету може відновитися після 6-річної перерви

Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів може почати фінансувати "Нафтогаз", якщо в цьому з'явиться гостра необхідність. Це питання вже узгоджене з МВФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу".

При необхідності "Нафтогазу" можуть виділити трансферти з держбюджету. Як стало відомо виданню, такий варіант обговорювався і за інформацією джерел видання, був узгоджений з Міжнародним валютним фондом в ході перегляду умов програми фінансування. Востаннє рекапіталізація НАК з держбюджету була у 2015 році.

Разом з тим, найближчим часом виділення бюджетних грошей НАК не планується. Можливо, бюджетна підтримка НАК все ж знадобиться в наступному році, вже після опалювального сезону. Не варто виключати ситуацію, що після зими "Нафтогазу" нізвідки братиме гроші на закачування газу. А якщо ціни істотно не впадуть, коштів буде потрібно досить багато, враховуючи, що вартість газу для побутових споживачів і ТКЕ буде незмінною до весни.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" розраховує, що до травня наступного року ціна на газ стабілізується. Як заявив глава НАК Юрій Вітренко, це дозволить компанії встановити в річному тарифі для населення прийнятну вартість.

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Нафтогаз України