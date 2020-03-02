Фінальну крапку в питанні люстрації в Україні поставить Конституційний суд, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фінальну крапку в питанні люстрації в Україні поставить Конституційний суд. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, закон про люстрацію попрацював п'ять років і свою основну функцію - відлучити від політичного управління представників старих еліт вже виконав.

"Конституційний суд повинен поставити фінальну крапку в цьому процесі. Якщо це неконституційно, значить, втратить чинність закон про люстрацію", - сказав Арахамія.

Також він зазначив, що рішення Європейського суду з прав людини вимагає внесення змін у чинний закон "Про очищення влади".

"Потрібно думати про механізм. Можна люструвати за принципом займаної посади", - додав він.

Нагадаємо, Конституційний суд України продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", згідно з яким 47 чиновників часів президентства Віктора Януковича, не мають права обіймати посади у владі.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні минулого року ЄСПЛ виніс рішення про те, що Україна законом про люстрацію порушила права українських чиновників.

Україна оскаржила дане рішення у січні 2020 року. Скарга була подана українським урядом у Велику палату ЄСПЛ. У Кабінеті міністрів стверджували, що в рішенні суду до кінця не ясно, яким чином треба змінити закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.