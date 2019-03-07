У фінальному рейтингу конкурсу до Верховного Суду ВККСУ врахувала 78% висновків ГРД

Серед 78 переможців конкурсу – 54 судді

В финальном рейтинге конкурса в Верховный суд ВККСУ учла 78% выводов ОСД. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВККСУ.

В конкурсе, кроме судей, принимали участие также адвокаты, ученые и кандидаты с совокупным стажем. В итоге, среди 78 победителей конкурса – 54 судьи (69%), 14 – ученых (18), 7 – адвокатов (9%) и 3 с совокупным стажем (4%). Таким образом, Комиссия рекомендует на назначение почти 30% кандидатов, ранее не работавших судьями.

Среди победителей конкурса на занятие вакантных должностей Кассационных судов в составе Верховного суда 30 – кандидатов наук и 5 докторов наук, женщин – 31, мужчин – 47. Самому младшему победителю конкурса 34 года, а самому старшему – 61. Наибольшее количество победителей из Киева (24) и Харькова (8).

"Украина демонстрирует единственный случай в мире, когда создание двух высших судов - Верховного суда и Высшего антикоррупционного суда в стране происходит одновременно. Эти процедуры стали возможными в результате судебной реформы. 6 марта Комиссия завершила формирование Верховного суда, который уже год получает положительные отзывы о своей работе. Эта работа свидетельствует, что процедуры ВККСУ доказывают свою эффективность относительно качественного кадрового наполнения судебных институций", - отметил председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Напомним, Комиссии по проведении конкурса на одном из этапов помогал Общественный совет добропорядочности, которая устанавливала соответствие кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности во время квалификационного оценивания. В отношении кандидатов ОСД подготовил 71 заключение. 78% (56 кандидатов) с выводами не попали в финальный рейтинг.

"Кандидаты, которые имели негативные выводы, предоставляли соответствующие документы и свои пояснения относительно вопросов, которые в них выдвигались. И хотя представители общественного совета не всегда соглашались с пояснениями кандидатов, рекомендация их к назначению означает, что Комиссия сделала тщательную правовую оценку всех материалов, в том числе от многочисленных государственных органов. Категорически некоректним является применение категории "недобропорядочные" к тем кандидатам, которые успешно использовали свое право на ответ во время процедуры конкурса", - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.

02 августа 2018 года объявлен второй конкурс до Верховного суда. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущено было 566 кандидатов. В составлении анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практического задания — 316. По результатам специальной проверки к этапу собеседований было допущено 235 кандидатов.

За период финального этапа второго конкурса до Верховного суда "Исследование досье и собеседования" 46 кандидатов с 235 не подтвердили своей способности осуществлять правосудие в Верховном суде. Таким образом, из 189 кандидатов Комиссия сформировала рейтинг в высшей судебной инстанции Украины. 7 марта ВККСУ направит документы с рекомендацией на назначение 78 победителей конкурса в Высший совет правосудия.