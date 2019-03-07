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Серед 78 переможців конкурсу – 54 судді

У фінальному рейтингу конкурсу до Верховного суду ВККСУ врахувала 78% висновків ГРД. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВККСУ.

У конкурсі, окрім суддів, брали участь також адвокати, науковці та кандидати із сукупним стажем. У підсумку, серед 78 переможців конкурсу – 54 судді (69%), 14 – науковців (18), 7 – адвокатів (9%) та 3 із сукупним стажем (4%). Таким чином Комісія рекомендує на призначення майже 30% кандидатів, що раніше не працювали суддями.

Серед переможців конкурсу на зайняття вакантних посад Касаційних судів у складі Верховного Суду 30 – кандидатів наук та 5 – докторів наук, жінок – 31, чоловіків – 47. Наймолодшому переможцю конкурсу 34 роки, а найстаршому – 61. Найбільша кількість переможців з Києва (24) та Харкова (8).

"Україна демонструє єдиний випадок у світі, коли створення двох найвищих судів - Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду в країні відбувається одночасно. Ці процедури стали можливими в результаті судової реформи. 6 березня Комісія завершила формування Верховного Суду, що вже рік отримує позитивні відгуки про свою роботу. Ця робота свідчить, що процедури ВККСУ доводять свою ефективність щодо якісного кадрового наповнення судових інституцій", - зазначив голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Нагадаємо, Комісії у проведенні конкурсу на одному з етапів допомагала Громадська рада доброчесності, яка встановлювала відповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності під час кваліфікаційного оцінювання. Стосовно кандидатів ГРД підготувала 71 висновок. 78% (56 кандидатів) з висновками не потрапили до фінального рейтингу.

"Кандидати, які мали негативні висновки, надавали відповідні документи та свої пояснення щодо питань, які до них висувались. І хоча представники громадської ради не завжди погоджувались з поясненнями кандидатів, рекомендація їх до призначення означає, що Комісія зробила ретельну правову оцінку всіх матеріалів, у тому числі від чисельних державних органів. Категорично некоректним є застосування категорії “недоброчесні” до тих кандидатів, які успішно використали своє право на відповідь під час процедури конкурсу", - зазначив член ВККСУ Михайло Макарчук.

02 серпня 2018 року оголошено другий конкурс до Верховного суду. Комісія отримала 659 заяв про участь у конкурсі, а допущено було 566 кандидатів. У складенні анонімного тестування взяли участь 525 кандидатів, а в написанні практичного завдання — 316. За результатами спеціальної перевірки до етапу співбесід було допущено 235 кандидатів.

За період фінального етапу другого конкурсу до Верховного суду "Дослідження досьє та співбесіди" 46 кандидатів із 235 не підтвердили своєї здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді. Таким чином, зі 189 кандидатів Комісія сформувала рейтинг до найвищої судової інстанції України. 7 березня ВККСУ направить документи з рекомендацією на призначення 78 переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя.