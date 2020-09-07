Фінальна експертиза по "Роттердам+" не залишила іншого вибору, як закрити справу, - адвокат

Фото: Служба безпеки України (РБК-Украъна)

Сторона захисту з самого початку наполягала на відсутності жодних збитків від дії цієї формули

Висновок комплексної експертизи Служби безпеки України у справі "Роттердам+", який не встановив збитки від дії формули, не залишив слідству іншого варіанту, як закрити справу за відсутністю складу злочину.

Про це заявив адвокат сторони захисту Артем Трекке в ефірі "112 Україна".

"Після того, як експертиза встановила відсутність збитків, спричинених дією формули, як на мене, то в Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сторони обвинувачення за цією справою, жодного іншого варіанту не було. Вона мала закрити провадження по справі", - заявив адвокат.

Трекке наголосив, що сторона захисту з самого початку наполягала на відсутності жодних збитків від дії цієї формули, її економічній та правовій обґрунтованості і, відповідно, безпідставності всіх звинувачень НАБУ.

Стосовно так званої першої експертизи СБУ, яка у 2019 році лягла в основу повідомленням про підозри, адвокат зазначив, що вона проводилася з численними порушеннями і не могла бути допустимим доказом у випадку судового розгляду справи.

"У тому цьому випадку мова йшла про те, що один старший детектив, який вів цю справу доручив іншому детективу-аналітику, який склав своє бачення стосовно цього питання. А потім вказане бачення у вигляді довідки було передано на вивчення, дослідження експертів СБУ. Вони підтвердили фактично арифметичну різницю між тими даними, які було надано Національним антикорупційним бюро", - додав Трекке.

Комплексна ж експертиза СБУ, висновок якої наданий 11 серпня, була проведена із залученням широкого кола експертів і за своїми масштабами не мала аналогів.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, й була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.