"Финализируем коммюнике". Столтенберг ответил, чего ждать Украине от саммита НАТО

В частности, Столтенберг выразил уверенность, что НАТО примет серьезные решения по Украине.

На вопрос: произойдет ли так, что Украина получит приглашение в НАТО, он сказал, что сейчас идет завершающая работа по итоговому заявлению.

"Мы сейчас финализуем коммюнике, разные элементы будут в нем, потом вы можете прочитать, что там, будьте уверены, там будет сильное сообщение Украины", - заявил Столтенберг.

По его словам, Украина стала гораздо ближе к НАТО и "пора отразить это во всех решениях Альянса".

"Мы должны стоять за Украину столько, сколько длится война. Это сообщение от Альянса, когда началась война. И надо помнить, что война началась с 2014 года, а в 2022 году было вторжение. Мы помогали Украине с 2014 года. Я уверен, что по проблеме членства наши участники подтвердят, что Украина станет членом НАТО", - отметил Столтенберг.

Также генсек НАТО рассказал, что у НАТО есть многолетняя программа, чтобы Украина владела силами Альянса.

"У нас будет согласительная встреча завтра, мы обсудим принятие решений. Украина прошла долгий путь с тех пор, как мы приняли это решение в 2008 году, когда приняли ПДЧ, Украина стала ближе к НАТО. Поддержка Украины - это сильная часть, потому что люди чувствуют солидарность к Украине", - акцентировал Столтенберг.

Он добавил - если российский диктатор Владимир Путин выиграет Украину, это будет плохо не только Украине, но и всему миру.

"Они сделают мир более опасным, а мы станем уязвимыми. Поэтому мы сильно поддерживаем Украину", - подытожил генсек.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что уже сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить четкий сигнал от союзников, что она после завершения войны станет членом Альянса.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Однако до сих пор остается интригой, получит ли наша страна политическое решение от союзников по вступлению в Альянс, или же партнеры предложат другой сценарий, по типу израильского.

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