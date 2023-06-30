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Уимблдон-2023: Калинина, Костюк и другие украинки получили соперниц

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Лондон, Пятница 30 июня 2023 14:14
Уимблдон-2023: Калинина, Костюк и другие украинки получили соперниц Фото: Марте Костюк досталась самая сильная оппонентка (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятерка сильнейших украинских теннисисток во главе с национальной первой ракеткой Ангелиной Калининой готовятся стартовать в основной сетке Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Первая стадия травяного мэйджора начнется 3 июля. Отечественные теннисистки узнали имена оппоненток после жеребьевки.

Первая ракетка Украины Калинина впервые встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро из второй сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации. Зато Марта Костюк померяется силами с представительницей топ-10 WTA – Марией Саккари из Греции. Титулованная американка Винус Уильямс стала соперницей Элины Свитолиной.

Опытная Леся Цуренко выйдет на корт против Клер Лю из США. Раньше их турнирные пути пересекались однажды, а сильнее оказалась украинка. Наконец Екатерина Байндль будет противостоять канадке Лейле Фернандес.

Матчи 1/64 финала Уимблдона-2023 с участием украинок:

  • Байндль – Фернандес, 3 июля, не раньше 13:00
  • Бузас Манейро – Калинина, 3 июля, не раньше 13:00
  • В. Уильямс – Свитолина, 3 июля, не ранее 13:00
  • Саккари – Костюк, 3 июля, не раньше 13:00
  • Цуренко – Лю, 3 июля, не раньше 13:00

В мужском разряде у Украины осталась без представительства. Ранее киевлянин Крутых уступил первый раунд квалификации. В трех сетах он проиграл венгру Марожану Фабиану.

К слову, ранее Цуренко рассказала о циничном письме WTA по поводу следствия против тренера за критику организации.

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина Уимблдон
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