У фіналі US Open перемогла 19-річна канадка

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу 19-річна канадка Бьянка Андреєску з рахунком 6:3, 7:5 перемогла екс-першу ракетку світу Серену Вільямс. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Андреєску грала в основному турнірі US Open вперше. У минулому році вона з'явилась у кваліфікації, проте програла у першому ж матчі.

Андреєску стала першою канадкою, яка виграла титул Великого шолома в одиночному розряді

Після турніру Андреєску підніметься на п'яте місце в рейтингу WTA.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше екс-перша ракетка світу американка Серена Вільямс обіграла українку Еліну Світоліну у півфінальному матчі Відкритого чемпіонату США (US Open).

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти у чвертьфінал всіх турнірів "Великих шоломів" (Grand Slam). Раніше серед українців максимально близьким до подібного результату був Андрій Медведєв. Він виходив у чвертьфінал на 3 з 4 мейджорів (всі, крім Вімблдону).