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Резніков про Росію після Путіна: будуть шукати вихід з прірви

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Київ, Субота 10 вересня 2022 10:56
Резніков про Росію після Путіна: будуть шукати вихід з прірви Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Після усунення або смерті Володимира Путіна той, хто очолить владу у РФ, буде намагатися витягнути країну з прірви, в яку вона летить сьогодні. Росіяни будуть шукати шляхи для зняття санкцій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Вони (після Путіна, - ред.) перестануть вести цю війну основною своєю масою, будуть деякі спроби, бажання реваншу, від якихось військових, але це поступово зійде нанівець", - вважає міністр.

На питання, чи є "хороші росіяни", Резніков відзначив, що є росіяни, які зможуть змінити історію Росії. "Треба дати їм шанс", - сказав чиновник.

Водночас, на його думку, через п’ять років РФ не буде існувати у нинішніх кордонах.

"Я думаю, буде парад суверенітетів, буде тріщати РФ на різні державні утворення", - прогнозує політик.

Нагадаємо, що в інтерв'ю РБК-Україна начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росію очікує два сценарії повалення нинішньої влади та описав, про що саме йдеться.

Додамо, ще весною українська розвідка з'ясувала, що російська еліта розглядає на сьогодні кілька варіантів відсторонення президента Володимира Путіна від влади. Серед них отруєння, раптова хвороба і нещасний випадок.

Раніше екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає цілком можливим повалення режиму Путіна.

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Володимир Путін Російська Федерація Олексій Резніков
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