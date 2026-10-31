Фильтрации и проверок телефонов не было: Лубинец рассказал, как эвакуировали жителей Олешек

Лубинец рассказал, что жители Олешек беспокоились, что их будет ждать российская фильтрация, если они решат выехать именно в Украину. Однако никаких проверок не было.

По словам омбудсмена, по дороге из Олешек к эвакуации также присоединялись жители окрестных сел, которые самостоятельно просили о помощи.



В то же время точное количество спасенных пока не называют - детали обещают рассказать после проверки данных.