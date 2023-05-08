RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филиал "Сибирской угольной энергетической компании" в Литве ликвидируют из-за санкций ЕС

Фото: Флаг Литвы (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

Предприятие SUEK Baltic, работавшее в Литве и являющееся подразделением "Сибирской угольной энергетической компании", будет в текущем году ликвидировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании, о котором пишет 15min.

"Предприятие готовится к ликвидации в 2023 году", - говорится в заявлении.

В прошлом году SUEK Baltic продавала уголь в Эстонию и Латвию, а значит, продавала удобрения в Литву и Польшу. Кроме того, филиал компании в Великобритании продавал микросферы, но с апреля прошлого года компания не работает, сейчас все договоры разорваны, сотрудники уволены, расчеты с покупателями и поставщиками сделаны, налоги уплачены.

В прошлом году SUEK Baltic получила 6,3 млн. Доход в евро - 60% меньше, чем в 2021 году (15,6 млн евро), она понесла убытки в размере 323 тыс. убытков в евро (прибыль в размере 467 тыс. евро)

"Сибирская угольная энергетическая компания"

Крупнейшая угольная компания в России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Компания также находится под санкциями Украины.

Напомним, что Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.

Ранее стало известно, что странам Евросоюза направили предложения по новому пакету санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваСанкции против России