На Філіппіни обрушився потужний тайфун

На узбережжя Філіппін обрушився потужний тайфун "Вонгфонг". Негода знищила житла, позривала дахи, а сотні будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

У зв'язку з сильними поривами вітру, які сягали 150 км/с, тисячі мешканців залишилися без зв'язку. Крім того, дощ залив рисові і кукурудзяні поля. Як повідомляється, зараз найбільша небезпека загрожує острову Самар та південній частині острову Лусон.

Додамо, що на Філіппінах зареєстровано майже 12 тис. випадків інфікування. Зараз в країні діє режим суворої ізоляції, введений через ризик поширення COVID-19, що ускладнює процес масової евакуації людей з небезпечних районів.

Нагадаємо, в минулому році на Філіппінах стався потужний землетрус. За останніми даними, загинули чотири людини і 14 постраждали. Найбільше постраждала провінція Південний Давао.

А коли в країні був останній раз тайфун, який називався "Урсула", то загинули 47 людей.