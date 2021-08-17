Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на "Сіньхуа" .

"Офіційний представник збройних сил Філіппін Рамон Сагала в заяві для ЗМІ зазначив, що урядові війська, отримавши точні розвіддані, розгорнули військову операцію проти укриття повстанців ННА в провінції Східний Самар, завдавши комбіновані удари по противнику з суші, повітря і моря", - йдеться в повідомленні.

Про втрати з боку військових не повідомляється.

ННА, сформована Комуністичною партією Філіппін у 1960-х роках, прагне повалити уряд збройним шляхом. В ході конфлікту загинули понад 30 тис.осіб. На сьогоднішній день в сільських і гірських районах країни діють близько 3 тис. членів збройного угруповання.