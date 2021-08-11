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Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус, оголошена загроза цунамі

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Середа 11 серпня 2021 21:26
Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус, оголошена загроза цунамі Фото: біля берегів Філіппін стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу ввечері, 11 серпня, біля берегів Філіппін стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,1 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 80,5 км на південний схід від міста Мати. Осередок залягав на глибині 65,6 км.

Національний центр попередження про цунамі Сполучених Штатів оголосив загрозу цунамі.

Інформації про руйнування або постраждалих поки не надходила.

Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус, оголошена загроза цунамі

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Филиппины Землетрус
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