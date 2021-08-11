Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус, оголошена загроза цунамі

У середу ввечері, 11 серпня, біля берегів Філіппін стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,1 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США .

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 80,5 км на південний схід від міста Мати. Осередок залягав на глибині 65,6 км.

Національний центр попередження про цунамі Сполучених Штатів оголосив загрозу цунамі.

Інформації про руйнування або постраждалих поки не надходила.