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Сильні зливи затопили райони столиці Філіппін, проводиться евакуація

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Маніла, Неділя 25 липня 2021 07:31
Сильні зливи затопили райони столиці Філіппін, проводиться евакуація Фото: сильні зливи викликали повінь на Філіппінах (news.cn)
Автор: Артур Родивилов

Сильні мусонні дощі, що тривали кілька днів і посилені тайфуном Ін-фа, затопили столицю Філіппін Манілу і прилеглі провінції. Проводиться евакуація населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У деяких частинах столичного регіону Філіппін, де проживає понад 13 млн осіб, вода піднялася до пояса і перекрила дороги для легкових автомобілів.

Щонайменше одна людина загинула.

У місті Марікіна 15 000 осіб перебралися в центри евакуації відразу після тривожного підйому води у великій річці.

Чиновники кажуть, що вони намагаються відкрити більше аварійних сховищ, де буде можливим соціальне дистанціювання і вдасться запобігти перетворенню евакуаційних таборів в епіцентри зараження COVID-19.

Мер Марікіни Марселіно Теодоро звинуватив роки незаконних рубок в довколишніх горах і сильне замулення річки в постійних повенях у своєму місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через повінь 30 тисяч німців досі залишаються без питної води та електрики.

Також стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX надасть безплатний доступ до Інтернету Starlink найбільш постраждалим від повені районам Німеччини.

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