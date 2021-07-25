Сильні зливи затопили райони столиці Філіппін, проводиться евакуація

Сильні мусонні дощі, що тривали кілька днів і посилені тайфуном Ін-фа, затопили столицю Філіппін Манілу і прилеглі провінції. Проводиться евакуація населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У деяких частинах столичного регіону Філіппін, де проживає понад 13 млн осіб, вода піднялася до пояса і перекрила дороги для легкових автомобілів.

Щонайменше одна людина загинула.

У місті Марікіна 15 000 осіб перебралися в центри евакуації відразу після тривожного підйому води у великій річці.

Чиновники кажуть, що вони намагаються відкрити більше аварійних сховищ, де буде можливим соціальне дистанціювання і вдасться запобігти перетворенню евакуаційних таборів в епіцентри зараження COVID-19.

Мер Марікіни Марселіно Теодоро звинуватив роки незаконних рубок в довколишніх горах і сильне замулення річки в постійних повенях у своєму місті.