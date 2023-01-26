На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие
Два филиппинских военных пилота погибли в результате крушения учебного военного самолета во время тренировочного полета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Очевидцы сообщают, что двухместный SF-260 TP Marchetti упал на рисовое поле в провинции Батаан к западу от Манилы через 40 минут после взлета. В настоящее время ведется расследование причин аварии.
Учебно-тренировочный самолет, который эксплуатируется ВВС Филиппин с 1970-х годов, также использовался в качестве легкого боевого штурмовика, в том числе во время нескольких месяцев воздушных ударов по южной части города Марави в 2017 году.
Вооруженные силы Филиппин ранее сталкивались с авариями самолетов данного типа. Многие самолеты данной модели сильно устарели и относятся к эпохе войны во Вьетнаме.
Ранее мы писали, что власти Филиппин приостановили полеты в Манилу из-за неисправности системы управления воздушным движением. Это также помешало использовать воздушное пространство авиакомпаниям, следующим в другие пункты назначения по стране.
Также напомним, более 100 человек стали жертвами в результате обрушившегося на Филиппины тропического шторма "Налгае".
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