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На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие

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Четверг 26 января 2023 05:02
На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие Фото: на Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Два филиппинских военных пилота погибли в результате крушения учебного военного самолета во время тренировочного полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Очевидцы сообщают, что двухместный SF-260 TP Marchetti упал на рисовое поле в провинции Батаан к западу от Манилы через 40 минут после взлета. В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Учебно-тренировочный самолет, который эксплуатируется ВВС Филиппин с 1970-х годов, также использовался в качестве легкого боевого штурмовика, в том числе во время нескольких месяцев воздушных ударов по южной части города Марави в 2017 году.

Вооруженные силы Филиппин ранее сталкивались с авариями самолетов данного типа. Многие самолеты данной модели сильно устарели и относятся к эпохе войны во Вьетнаме.

Ранее мы писали, что власти Филиппин приостановили полеты в Манилу из-за неисправности системы управления воздушным движением. Это также помешало использовать воздушное пространство авиакомпаниям, следующим в другие пункты назначения по стране.

Также напомним, более 100 человек стали жертвами в результате обрушившегося на Филиппины тропического шторма "Налгае".

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