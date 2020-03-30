На Філіппінах розбився літак із медиками і пацієнтами, ніхто не вижив

На Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air з медиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті інциденту загинули всі вісім осіб, які перебували на борту, в тому числі двоє іноземців - американець і канадець.

Наголошується, що в літаку, який прямував в Японію перебквали три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.

Причини авіакатастрофи встановлюють.

Злітно-посадкова смуга була тимчасово закрита, що вплинуло на рейс Korean Air, який був перенаправлений в аеропорт Кларк на півночі Філіппін.

An ambulance plane carrying medical supplies and 8 passengers exploded in NAIA today. No one survived. #RIP to our heroes. #lionair #NAIA pic.twitter.com/L3g1im7MZz — JR Dela Pena (@romeo_romzki) March 29, 2020

An IAI Westwind (RP-C5880) has been involved in an accident during take-off from Manila Airport bound for Tokyo Haneda as a MedEvac flight. Sources say there were 8 people on-board, nobody survived. @icao #westwind #Manila #Philippines #aircrash pic.twitter.com/phQ6foBpEE — Aviation Voice (@Aviation_Voice) March 29, 2020

Нагадаємо, в середу, 25 березня, над Чорним морем в районі окупованої Феодосії зник російський винищувач Су-27. Літак виконував плановий політ. Попередньо, літак впав у море поблизу узбережжя окупованого Криму. Російські військовослужбовці зафіксували сигнал аварійного радіомаяка.

Раніше повідомлялося, що у Пакистані розбився винищувач F-16. Аварія військового літака сталася в Ісламабаді поблизу місцевого парку Шакарпариан. Літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.