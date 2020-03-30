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На Філіппінах розбився літак із медиками і пацієнтами, ніхто не вижив

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В результаті інциденту загинули всі вісім осіб, у тому числі двоє іноземців

На Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air з медиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті інциденту загинули всі вісім осіб, які перебували на борту, в тому числі двоє іноземців - американець і канадець.

Наголошується, що в літаку, який прямував в Японію перебквали три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.

Причини авіакатастрофи встановлюють.

Злітно-посадкова смуга була тимчасово закрита, що вплинуло на рейс Korean Air, який був перенаправлений в аеропорт Кларк на півночі Філіппін.

Нагадаємо, в середу, 25 березня, над Чорним морем в районі окупованої Феодосії зник російський винищувач Су-27. Літак виконував плановий політ. Попередньо, літак впав у море поблизу узбережжя окупованого Криму. Російські військовослужбовці зафіксували сигнал аварійного радіомаяка.

Раніше повідомлялося, що у Пакистані розбився винищувач F-16. Аварія військового літака сталася в Ісламабаді поблизу місцевого парку Шакарпариан. Літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.

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